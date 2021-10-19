https://ria.ru/20211019/rassledovanie-1755302726.html

NYT: офис ФБР в Нью-Йорке несколько лет вел расследование по Дерипаске

NYT: офис ФБР в Нью-Йорке несколько лет вел расследование по Дерипаске - РИА Новости, 19.10.2021

NYT: офис ФБР в Нью-Йорке несколько лет вел расследование по Дерипаске

ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T23:44

2021-10-19T23:44

2021-10-19T23:44

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фбр

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся обыски, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к этим расследованиям. Представитель Дерипаски ранее отвергал связь расследований с обысками.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов."Он (Дерипаска) также был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине на протяжении нескольких лет", - говорится в сообщении на сайте газеты.Отмечается, что на данный момент неясно, имеют ли обыски отношение к этим расследованиям.Представитель Дерипаски ранее опроверг информацию Washington Post о том, что обыски в домах родственников бизнесмена якобы связаны с уголовным расследованием. Он сообщил, что обыски связаны с санкциями.

https://ria.ru/20211019/deripaska-1755290562.html

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр