Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/rada-1755190770.html
Рада отказалась отменить закон "об олигархах"
Рада отказалась отменить закон "об олигархах" - РИА Новости, 19.10.2021
Рада отказалась отменить закон "об олигархах"
Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон "об олигархах", теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:27
2021-10-19T13:30
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон "об олигархах", теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Отмену голосования за документ поддержали лишь 67 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В оппозиции заявили, что голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок.После этого депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" внесли в Раду 11 проектов постановлений об отмене закона. В партии заявили, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента, а также обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210924/rada-1751728616.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины
13:27 19.10.2021 (обновлено: 13:30 19.10.2021)
 
Рада отказалась отменить закон "об олигархах"

Рада отказалась отменить закон "об олигархах", принятый по инициативе Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон "об олигархах", теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Отмену голосования за документ поддержали лишь 67 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В оппозиции заявили, что голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 23:50
В Раде заявили о множестве ошибок при принятии закона "об олигархах"
После этого депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" внесли в Раду 11 проектов постановлений об отмене закона. В партии заявили, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента, а также обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.
Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
Листовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 08:00
Тайный сговор. Воры в законе и олигархи пошли против Зеленского
 
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
Лента новостейМолния
Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов