https://ria.ru/20211019/rada-1755190770.html

Рада отказалась отменить закон "об олигархах"

Рада отказалась отменить закон "об олигархах" - РИА Новости, 19.10.2021

Рада отказалась отменить закон "об олигархах"

Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон "об олигархах", теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:27

2021-10-19T13:27

2021-10-19T13:30

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон "об олигархах", теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Отмену голосования за документ поддержали лишь 67 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В оппозиции заявили, что голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок.После этого депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" внесли в Раду 11 проектов постановлений об отмене закона. В партии заявили, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента, а также обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210924/rada-1751728616.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины