https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755219915.html
Голикова рекомендовала регионам пускать на массовые мероприятия с QR-кодом
Голикова рекомендовала регионам пускать на массовые мероприятия с QR-кодом - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова рекомендовала регионам пускать на массовые мероприятия с QR-кодом
Регионам следует пускать граждан на массовые мероприятия по QR-кодам, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:11
2021-10-19T15:11
2021-10-19T15:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Регионам следует пускать граждан на массовые мероприятия по QR-кодам, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.Ранее на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в России из-за ситуации с коронавирусом, а в отдельных регионов со сложной эпидемиологической ситуацией ввести нерабочие дни уже с 23 октября."Субъекты РФ должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни. В том числе о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, как я уже сказала, только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание, а также отрицательный ПЦР-тест, если лица имеют противопоказания к вакцинации", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html
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Голикова рекомендовала регионам пускать на массовые мероприятия с QR-кодом
Голикова: регионам следует пускать людей на массовые мероприятия с QR-кодом