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На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды

На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды - РИА Новости, 19.10.2021

На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды

Заселиться в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:56

2021-10-19T12:56

2021-10-19T13:44

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ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Заселиться в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщает минздрав региона."Заселяться в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесской Республики с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации", - сообщает ведомство в Instagram.Отмечается, что соответствующее правило распространяется и на посещение заведений общественного питания, а также массовых спортивных, культурных и физкультурных мероприятий, проходящих в помещениях."Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Дополнительные ограничительные мероприятия вводятся в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемической ситуации в регионе", - подчеркнули в минздраве.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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