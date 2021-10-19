https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755182762.html
На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды - РИА Новости, 19.10.2021
На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
Заселиться в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:56
2021-10-19T12:56
2021-10-19T13:44
распространение коронавируса
общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Заселиться в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщает минздрав региона."Заселяться в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесской Республики с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации", - сообщает ведомство в Instagram.Отмечается, что соответствующее правило распространяется и на посещение заведений общественного питания, а также массовых спортивных, культурных и физкультурных мероприятий, проходящих в помещениях."Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Дополнительные ограничительные мероприятия вводятся в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемической ситуации в регионе", - подчеркнули в минздраве.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6fb368fb4f39431f40bf672c7d9a9e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм, туризм
12:56 19.10.2021 (обновлено: 13:44 19.10.2021)
На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды с 8 ноября