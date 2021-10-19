https://ria.ru/20211019/putin-1755183931.html
Путин поговорил с премьером Италии Драги
Путин поговорил с премьером Италии Драги - РИА Новости, 19.10.2021
Путин поговорил с премьером Италии Драги
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги вопросы подготовки встречи на высшем уровне "Группы двадцати", сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:02
2021-10-19T13:02
2021-10-19T13:26
владимир путин
марио драги
политика
италия
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги вопросы подготовки встречи на высшем уровне "Группы двадцати", сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. Обсуждены вопросы подготовки предстоящей 30-31 октября в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати"", - говорится в сообщении."Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи", - отметили в сообщении."Лидеры также обменялись мнениями по итогам рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции "двадцатки", - добавили в Кремле.Также отмечается, что был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.Ранее во вторник правительственный дворец Киджи сообщил, что премьер Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту "Большой двадцатки" в Риме.
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владимир путин, марио драги, политика, италия, россия, афганистан
13:02 19.10.2021 (обновлено: 13:26 19.10.2021)
Путин поговорил с премьером Италии Драги
Путин поговорил с премьером Италии Драги по телефону