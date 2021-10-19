Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/premiya-1755208279.html
"Серебряный Лучник" открывает регистрацию
"Серебряный Лучник" открывает регистрацию - РИА Новости, 19.10.2021
"Серебряный Лучник" открывает регистрацию
Стартует XXV сезон Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:37
2021-10-19T14:37
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755209718_0:264:1000:827_1920x0_80_0_0_993185f2f87a787aa6cb91215dedfc83.jpg
МОСКВА, 19 окт - Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Стартует XXV сезон Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".Впервые статуэтка "Серебряного Лучника" - главная награда премии – была вручена по итогам 1997 года. Тогда на первую в истории страны премии в области коммуникаций было подано чуть более 20 проектов в трех номинациях.За четверть века "Серебряный Лучник" вышел за рамки профессионального конкурса и представляет собой коммуникационную эко-систему, которая включает большое собрание из 12 томов "50 лучших проектов", Студенческую неделю, конкурс студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач ЛУЧНИК Future, Международную конференцию для высшей школы с участием лауреатов и экспертов, Дни открытых презентаций лучших проектов года в Общественной палате РФ, церемонию в большом зале отеля Метрополь.Премия имеет развитую систему региональных конкурсов: "Серебряный Лучник"-Дальний Восток, "Серебряный Лучник"-Сибирь, "Серебряный Лучник"-Урал, "Серебряный Лучник"-Приволжье, "Серебряный Лучник"-Самара, "Серебряный Лучник"-Юг, "Серебряный Лучник"- Север-Запад. В систему также входит, отметивший свое 17-летие, конкурс в центральном федеральном округе RUPOR. "Серебряный Лучник" ежегодно принимает десять лучших проектов премии с международным статусом PROBA AWARDS."Серебряный Лучник" - престижная награда специалистам коммуникационной отрасли. Члены экспертного совета ежегодно оценивают более 200 проектов, а общее их число за 25 лет превысило 6000. В числе лауреатов – авторские коллективы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники общественных и некоммерческих организаций, транснациональных корпораций, региональных администраций, министерств и ведомств."Серебряный Лучник" - ровесник российской коммуникационной отрасли. И вместе с отраслью Национальная премия развивалась и росла. Мы вместе набирались опыта и менялись в соответствии со временем. 25-летие – хороший "возраст", повод начать что-то новое. И мы заявляем об открытии конкурса для студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач - "Лучник Future", - сообщила исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк."Лучник является прекрасной площадкой для специалистов, где они могут показать результаты своей работы, обменяться мнениями и опытом, обсудить наиболее успешные кейсы. Это не только награждение но и большая школа, хорошая платформа для дальнейшего развития и самореализации, для оценки пройденного пути. И благодаря развитой системе региональных конкурсов Лучник превратился по-настоящему в национальную премию, абсолютно прозрачную и эффективную. Она работает на развитие индустрии коммуникаций и выполняет важную социальную миссию, создавая стимулы еще более интересно работать и решать сложнейшие коммуникационные задачи современного общества. Заявленные номинации характеризуют состояние отрасли. Лучник отражает то, что происходит внутри в отрасли и в обществе в целом и выполняет стратегическую задачу: создает тренды и показывает, куда двигаться дальше", - заявил член Попечительского совета, председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.Проекты на соискание Национальной премии "Серебряный Лучник" принимаются до 15 января 2022 года в 11 номинациях. В их числе – "Культурно-просветительские проекты", "Корпоративная социальная ответственность, "Благотворительность". "Продвижение государственных и общественных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Продвижение технологий будущего", "Образовательные проекты в сфере коммуникаций", "Международные коммуникации", "ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление", "ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие". Также будут названы лучшие проекты в области корпоративных, маркетинговых, антикризисных коммуникаций. Будет определен лучший региональный проект и вручен Гран-При конкурса за лучший проект 2021 года.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755209718_0:70:1001:820_1920x0_80_0_0_a6285191cca489893394f780c539d779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
14:37 19.10.2021
 

"Серебряный Лучник" открывает регистрацию

© Фото : Серебряный лучник Статуэтка "Серебряный лучник"
Статуэтка Серебряный лучник - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Серебряный лучник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Стартует XXV сезон Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".
Впервые статуэтка "Серебряного Лучника" - главная награда премии – была вручена по итогам 1997 года. Тогда на первую в истории страны премии в области коммуникаций было подано чуть более 20 проектов в трех номинациях.
За четверть века "Серебряный Лучник" вышел за рамки профессионального конкурса и представляет собой коммуникационную эко-систему, которая включает большое собрание из 12 томов "50 лучших проектов", Студенческую неделю, конкурс студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач ЛУЧНИК Future, Международную конференцию для высшей школы с участием лауреатов и экспертов, Дни открытых презентаций лучших проектов года в Общественной палате РФ, церемонию в большом зале отеля Метрополь.
Премия имеет развитую систему региональных конкурсов: "Серебряный Лучник"-Дальний Восток, "Серебряный Лучник"-Сибирь, "Серебряный Лучник"-Урал, "Серебряный Лучник"-Приволжье, "Серебряный Лучник"-Самара, "Серебряный Лучник"-Юг, "Серебряный Лучник"- Север-Запад. В систему также входит, отметивший свое 17-летие, конкурс в центральном федеральном округе RUPOR. "Серебряный Лучник" ежегодно принимает десять лучших проектов премии с международным статусом PROBA AWARDS.
"Серебряный Лучник" - престижная награда специалистам коммуникационной отрасли. Члены экспертного совета ежегодно оценивают более 200 проектов, а общее их число за 25 лет превысило 6000. В числе лауреатов – авторские коллективы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники общественных и некоммерческих организаций, транснациональных корпораций, региональных администраций, министерств и ведомств.
"Серебряный Лучник" - ровесник российской коммуникационной отрасли. И вместе с отраслью Национальная премия развивалась и росла. Мы вместе набирались опыта и менялись в соответствии со временем. 25-летие – хороший "возраст", повод начать что-то новое. И мы заявляем об открытии конкурса для студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач - "Лучник Future", - сообщила исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.
"Лучник является прекрасной площадкой для специалистов, где они могут показать результаты своей работы, обменяться мнениями и опытом, обсудить наиболее успешные кейсы. Это не только награждение но и большая школа, хорошая платформа для дальнейшего развития и самореализации, для оценки пройденного пути. И благодаря развитой системе региональных конкурсов Лучник превратился по-настоящему в национальную премию, абсолютно прозрачную и эффективную. Она работает на развитие индустрии коммуникаций и выполняет важную социальную миссию, создавая стимулы еще более интересно работать и решать сложнейшие коммуникационные задачи современного общества. Заявленные номинации характеризуют состояние отрасли. Лучник отражает то, что происходит внутри в отрасли и в обществе в целом и выполняет стратегическую задачу: создает тренды и показывает, куда двигаться дальше", - заявил член Попечительского совета, председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.
Проекты на соискание Национальной премии "Серебряный Лучник" принимаются до 15 января 2022 года в 11 номинациях. В их числе – "Культурно-просветительские проекты", "Корпоративная социальная ответственность, "Благотворительность". "Продвижение государственных и общественных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Продвижение технологий будущего", "Образовательные проекты в сфере коммуникаций", "Международные коммуникации", "ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление", "ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие". Также будут названы лучшие проекты в области корпоративных, маркетинговых, антикризисных коммуникаций. Будет определен лучший региональный проект и вручен Гран-При конкурса за лучший проект 2021 года.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
Лента новостейМолния
Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов