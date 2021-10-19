https://ria.ru/20211019/predstavitel-1755283267.html
Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах родственников бизнесмена
Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах родственников бизнесмена - РИА Новости, 19.10.2021
Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах родственников бизнесмена
ФБР США пришло с обысками к родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, заявил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:50
2021-10-19T19:50
2021-10-19T21:45
в мире
сша
олег дерипаска
фбр
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ФБР США пришло с обысками к родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, заявил РИА Новости его представитель.Ранее об этом сообщила журналист NBC News Лаура Стрикер. Информацию подтвердили в Вашингтонском отделении ФБР, в офисе в Нью-Йорке ее отказались комментировать."Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", — сказал собеседник агентства.Как пишет Washington Post, обыски связаны с уголовным расследованием в отношении мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет. Представитель Дерипаски опроверг эту информацию. По его словам, обыски связаны с санкциями.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, одно из зданий принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.
https://ria.ru/20211019/deripaska-1755278473.html
https://ria.ru/20210614/deripaska-1736955495.html
сша
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФБР, полиция и журналисты у дома Дерипаски в Вашингтоне
Сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.
2021-10-19T19:50
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, олег дерипаска, фбр, россия
19:50 19.10.2021 (обновлено: 21:45 19.10.2021)
Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах родственников бизнесмена
Представитель Дерипаски подтвердил данные об обысках в домах родственников бизнесмена
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
ФБР США пришло с обысками к родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски
, заявил РИА Новости его представитель.
Ранее об этом сообщила журналист NBC News Лаура Стрикер. Информацию подтвердили в Вашингтонском отделении ФБР, в офисе в Нью-Йорке ее отказались комментировать.
"Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", — сказал собеседник агентства.
Как пишет Washington Post, обыски связаны с уголовным расследованием в отношении мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет. Представитель Дерипаски опроверг эту информацию. По его словам, обыски связаны с санкциями.
Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, одно из зданий принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.
США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.
В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.
В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.