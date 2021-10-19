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Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19

Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 60% пациентов в ковидных стационарах - москвичи старше 60 лет, почти 80% на ИВЛ - пожилые. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:39

2021-10-19T16:39

2021-10-19T17:05

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 60% пациентов в ковидных стационарах - москвичи старше 60 лет, почти 80% на ИВЛ - пожилые."В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19