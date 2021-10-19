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Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19
Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 60% пациентов в ковидных стационарах - москвичи старше 60 лет, почти 80% на ИВЛ - пожилые. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:39
2021-10-19T16:39
2021-10-19T17:05
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 60% пациентов в ковидных стационарах - москвичи старше 60 лет, почти 80% на ИВЛ - пожилые."В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку", - говорится в сообщении.
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общество, коронавирус в россии, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19
16:39 19.10.2021 (обновлено: 17:05 19.10.2021)
Собянин назвал процент пожилых среди тяжелых пациентов с COVID-19
Собянин заявил, что 60 процентов пациентов в ковидных стационарах - москвичи старше 60 лет