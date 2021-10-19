https://ria.ru/20211019/posolstvo-1755239815.html
Посольство России в Черногории передало материалы по Чуяну и Исмаилову
Посольство России в Черногории передало материалы по Чуяну и Исмаилову - РИА Новости, 19.10.2021
Посольство России в Черногории передало материалы по Чуяну и Исмаилову
Посольство России в Черногории сообщило РИА Новости, что передало черногорской стороне материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:31
2021-10-19T16:31
2021-10-19T17:10
черногория
тельман исмаилов
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
игорь чуян
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посольство России в Черногории сообщило РИА Новости, что передало черногорской стороне материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.Министерство юстиции Черногории ранее сообщало, что пока не получило запросов РФ на экстрадицию Исмаилова и Чуяна."Что касается материалов, то материалы в наш адрес поступили, были переданы черногорской стороне", - информирует посольство.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Черногорские власти также сообщили посольству о задержании банкира Игоря Чуяна.
https://ria.ru/20211015/ismailov-1754699068.html
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черногория, тельман исмаилов, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), игорь чуян
16:31 19.10.2021 (обновлено: 17:10 19.10.2021)
Посольство России в Черногории передало материалы по Чуяну и Исмаилову
Посольство России в Черногории передало материалы по выдаче Чуяна и Исмаилова