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Премьер Польши предложил создать палату Конституционных судов стран ЕС
Премьер Польши предложил создать палату Конституционных судов стран ЕС - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Польши предложил создать палату Конституционных судов стран ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает создать в Суде ЕС палату, формируемую конституционными судами стран-членов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:19
2021-10-19T11:19
в мире
польша
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
матеуш моравецкий
европарламент
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает создать в Суде ЕС палату, формируемую конституционными судами стран-членов."Можно создать палату Суда ЕС, состоящую из судей, определенных Конституционными судами стран–членов ЕС. Я сегодня представлю вам такое предложение", - заявил Моравецкий на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше."Окончательное решение должно остаться за странами, но суды должны иметь такую платформу поиска общего знаменателя", - добавил он.Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
https://ria.ru/20211018/kachinskiy-1754989026.html
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в мире, польша, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий, европарламент
11:19 19.10.2021
 
Премьер Польши предложил создать палату Конституционных судов стран ЕС

Премьер Польши Моравецкий предложил создать палату Конституционных судов стран ЕС

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает создать в Суде ЕС палату, формируемую конституционными судами стран-членов.
"Можно создать палату Суда ЕС, состоящую из судей, определенных Конституционными судами стран–членов ЕС. Я сегодня представлю вам такое предложение", - заявил Моравецкий на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.
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"Окончательное решение должно остаться за странами, но суды должны иметь такую платформу поиска общего знаменателя", - добавил он.
Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
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