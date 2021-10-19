https://ria.ru/20211019/politseyskie-1755300366.html
В Москве проверят сообщения об угрозах полицейских задержанному по ошибке
В Москве проверят сообщения об угрозах полицейских задержанному по ошибке - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве проверят сообщения об угрозах полицейских задержанному по ошибке
Сотрудники собственной безопасности УВД в Москве проводят служебную проверку после сообщений о некорректном поведении полицейских по отношению к задержанному по РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T23:01
2021-10-19T23:01
2021-10-19T23:14
происшествия
москва
мвд москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники собственной безопасности УВД в Москве проводят служебную проверку после сообщений о некорректном поведении полицейских по отношению к задержанному по ошибке мужчине, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что утром 18 октября мужчину - преподавателя русского языка - по подозрению в краже задержали сотрудники полиции в штатском, они доставили его в отдел ОВД "Строгино", где задержанному якобы угрожали, а позже выяснилось, что его задержали из-за ошибки системы распознавания лиц, которая показала сходство в 70% между ним и реальным вором."В связи с появлением в медиапространстве публикаций о некорректном поведении полицейских по отношению к гражданину назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам собственной безопасности УВД по СЗАО Москвы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 октября сотрудники полиции действительно задержали гражданина, схожего по приметам с подозреваемым в хищении чужого имущества. Мужчину доставили в полицию, где всю информацию проверили."Причастность гражданина к противоправной деятельности не подтвердилась. Руководством ОМВД России по району Строгино мужчине были принесены извинения, после чего он был отпущен", - отмечает ведомство.
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происшествия, москва, мвд москвы
23:01 19.10.2021 (обновлено: 23:14 19.10.2021)
В Москве проверят сообщения об угрозах полицейских задержанному по ошибке
В Москве проверят сообщения об угрозах полицейских задержанному по ошибке мужчине
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Сотрудники собственной безопасности УВД в Москве
проводят служебную проверку после сообщений о некорректном поведении полицейских по отношению к задержанному по ошибке мужчине, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что утром 18 октября мужчину - преподавателя русского языка - по подозрению в краже задержали сотрудники полиции в штатском, они доставили его в отдел ОВД "Строгино", где задержанному якобы угрожали, а позже выяснилось, что его задержали из-за ошибки системы распознавания лиц, которая показала сходство в 70% между ним и реальным вором.
"В связи с появлением в медиапространстве публикаций о некорректном поведении полицейских по отношению к гражданину назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам собственной безопасности УВД по СЗАО Москвы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 октября сотрудники полиции действительно задержали гражданина, схожего по приметам с подозреваемым в хищении чужого имущества. Мужчину доставили в полицию, где всю информацию проверили.
"Причастность гражданина к противоправной деятельности не подтвердилась. Руководством ОМВД России по району Строгино
мужчине были принесены извинения, после чего он был отпущен", - отмечает ведомство.