https://ria.ru/20211019/pogoda-1755231588.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:53
2021-10-19T15:53
2021-10-19T15:53
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение действует с 12.00 до 22.00 среды, в области - с 10.00 до 22.00 того же дня.
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московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности