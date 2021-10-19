https://ria.ru/20211019/pogoda-1755231588.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:53

2021-10-19T15:53

2021-10-19T15:53

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице предупреждение действует с 12.00 до 22.00 среды, в области - с 10.00 до 22.00 того же дня.

https://ria.ru/20211019/moskva-1755144285.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр