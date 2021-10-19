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Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний

Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний - РИА Новости, 19.10.2021

Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний

Удельный вес ковидных пневмоний несколько снизился, это вклад вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:39

2021-10-19T16:39

2021-10-19T16:39

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удельный вес ковидных пневмоний несколько снизился, это вклад вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Увеличение заболеваемости проходит по всем клиническим формам... при этом хочу отметить, что удельный вес пневмоний в структуре ковид несколько снизился по сравнению с подъёмом прошлого года, и это уже вклад вакцинации, которая проведена в определённой части в РФ, и это уже говорит о том, что она эффективна", - заявила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии