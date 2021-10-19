https://ria.ru/20211019/peskov-1755194112.html

Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам

Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам - РИА Новости, 19.10.2021

Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам

Инициатива передачи охраны школ Росгвардии в Кремле не обсуждается, этим занимаются силовые ведомства, они внимательно следят за всеми прецедентами и принимают... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:40

2021-10-19T13:40

2021-10-19T13:40

происшествия

пермский край

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Инициатива передачи охраны школ Росгвардии в Кремле не обсуждается, этим занимаются силовые ведомства, они внимательно следят за всеми прецедентами и принимают меры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства. Вы знаете, что они очень внимательно относятся к таким опасным прецедентам. И принимаются меры, и законодательные, и практические для того, чтобы застраховаться от подобных инцидентов. Но вы знаете, что, к сожалению, нигде в мире полностью от них застраховаться пока не получается" , - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в Кремле инициатива передать охрану в школах Росгвардии после последних случаев стрельбы в образовательных учреждениях и какое отношение к такой инициативе.В понедельник краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор школы Галина Зайцева смогла увести ребенка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие.

https://ria.ru/20211018/perm-1755010099.html

пермский край

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происшествия, пермский край, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)