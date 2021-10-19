https://ria.ru/20211019/peskov-1755194112.html
Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам
Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам - РИА Новости, 19.10.2021
Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам
Инициатива передачи охраны школ Росгвардии в Кремле не обсуждается, этим занимаются силовые ведомства, они внимательно следят за всеми прецедентами и принимают... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:40
2021-10-19T13:40
2021-10-19T13:40
происшествия
пермский край
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Инициатива передачи охраны школ Росгвардии в Кремле не обсуждается, этим занимаются силовые ведомства, они внимательно следят за всеми прецедентами и принимают меры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства. Вы знаете, что они очень внимательно относятся к таким опасным прецедентам. И принимаются меры, и законодательные, и практические для того, чтобы застраховаться от подобных инцидентов. Но вы знаете, что, к сожалению, нигде в мире полностью от них застраховаться пока не получается" , - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в Кремле инициатива передать охрану в школах Росгвардии после последних случаев стрельбы в образовательных учреждениях и какое отношение к такой инициативе.В понедельник краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор школы Галина Зайцева смогла увести ребенка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие.
https://ria.ru/20211018/perm-1755010099.html
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происшествия, пермский край, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым ведомствам
Песков переадресовал вопрос об идее передать охрану школ Росгвардии силовым ведомствам