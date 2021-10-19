https://ria.ru/20211019/perepiska-1755189495.html

Песков ответил на вопрос о режиме "без права переписки" для подследственных

Песков ответил на вопрос о режиме "без права переписки" для подследственных - РИА Новости, 19.10.2021

Песков ответил на вопрос о режиме "без права переписки" для подследственных

Президент России Владимир Путин не определяет режим содержания обвиняемых в преступлениях, за это отвечают следователи или судья, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:24

2021-10-19T13:24

2021-10-19T13:24

в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не определяет режим содержания обвиняемых в преступлениях, за это отвечают следователи или судья, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Определение режима содержания обвиняемых в преступлении определяется или следователем, или судьей, поэтому это никоим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации... Глава государства не определяет режим содержания обвиняемых", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считает ли президент адекватным запрет на переписку тем, кто находится под следствием.

https://ria.ru/20211019/blokirovka-1755173705.html

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2021

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в мире, владимир путин, дмитрий песков