https://ria.ru/20211019/perepis-1755200957.html

Портал госуслуг рассказал о защите от мошенников под видом переписчиков

Портал госуслуг рассказал о защите от мошенников под видом переписчиков - РИА Новости, 19.10.2021

Портал госуслуг рассказал о защите от мошенников под видом переписчиков

Официальный Telegram-канал портала "Госуслуги" предупреждает, что под видом переписчиков могу действовать мошенники, и напомнил о правилах безопасности: не... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:00

2021-10-19T14:00

2021-10-19T14:04

общество

безопасность

госуслуги

telegram (приложение)

мошенничество

всероссийская перепись населения

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный Telegram-канал портала "Госуслуги" предупреждает, что под видом переписчиков могу действовать мошенники, и напомнил о правилах безопасности: не отвечать на вопросы переписи по телефону, не рассказывать о доходах и не предъявлять никаких документов."Перепись не проводится по телефону. Если вам звонят с вопросами о составе семьи, жилье или доходах - это могут быть мошенники", - говорится в сообщении."Под предлогом переписи могут прийти или позвонить мошенники. Детям нужно рассказать об этом и научить мерам безопасности", - предупреждают авторы сообщения.В частности, необходимо предупредить детей о том, чтобы они не открывали дверь и не отвечали на вопросы переписчиков без присутствия взрослых.В минувшую пятницу, 15 октября, в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом."Участие в переписи добровольное, но это очень важно для каждого из вас и всей страны. Перепись помогает понять, где нужно строить больше жилья, школ и больниц, кто нуждается в дополнительных выплатах или трудоустройстве, сколько детей растет в неполных семьях и какая помощь им требуется", - говорится в Telegram-канале.

https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность, госуслуги, telegram (приложение), мошенничество, всероссийская перепись населения