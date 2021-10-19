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Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения
Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения - РИА Новости, 19.10.2021
Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения
Губернатор Николай Любимов призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения, которая необходима для экономического прогнозирования и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:51
2021-10-19T13:51
2021-10-19T13:51
рязанская область
общество
рязанская область
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Николай Любимов призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения, которая необходима для экономического прогнозирования и принятия грамотных управленческих решений."Впервые перепись проходит в цифровом формате. Я выбрал именно этот вариант и сегодня обязательно пройду онлайн-опрос на сайте gosuslugi.ru. Это самый удобный и наиболее приемлемый способ, особенно в условиях пандемии. Он позволяет исключить лишние контакты. Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и, не откладывая, заполнить данные в рамках Всероссийской переписи", – сказал губернатор на заседании правительства Рязанской области, которое состоялось 19 октября.По словам губернатора, помимо самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуги, есть и другие варианты участия в переписи. Для этого в области организована работа более 340 переписных участков, в том числе на базе МФЦ. Кроме того, обход жилых помещений проводят переписчики. Всего их в регионе 2021."Это беспрецедентное событие по своему значению. Ее результаты необходимы для разработки социальных программ, экономического прогнозирования. Опираясь на данные переписи населения, в дальнейшем государство сможет принимать более эффективные решения по развитию регионов и страны в целом", - добавил Любимов.
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общество, рязанская область, николай любимов
Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения
Глава Рязанской области Любимов призвал жителей региона участвовать в переписи населения