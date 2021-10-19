https://ria.ru/20211019/perepis-1755197921.html

Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения

Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения - РИА Новости, 19.10.2021

Любимов призвал жителей Рязанской области участвовать в переписи населения

Губернатор Николай Любимов призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения, которая необходима для экономического прогнозирования и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:51

2021-10-19T13:51

2021-10-19T13:51

рязанская область

общество

рязанская область

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Николай Любимов призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения, которая необходима для экономического прогнозирования и принятия грамотных управленческих решений."Впервые перепись проходит в цифровом формате. Я выбрал именно этот вариант и сегодня обязательно пройду онлайн-опрос на сайте gosuslugi.ru. Это самый удобный и наиболее приемлемый способ, особенно в условиях пандемии. Он позволяет исключить лишние контакты. Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и, не откладывая, заполнить данные в рамках Всероссийской переписи", – сказал губернатор на заседании правительства Рязанской области, которое состоялось 19 октября.По словам губернатора, помимо самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуги, есть и другие варианты участия в переписи. Для этого в области организована работа более 340 переписных участков, в том числе на базе МФЦ. Кроме того, обход жилых помещений проводят переписчики. Всего их в регионе 2021."Это беспрецедентное событие по своему значению. Ее результаты необходимы для разработки социальных программ, экономического прогнозирования. Опираясь на данные переписи населения, в дальнейшем государство сможет принимать более эффективные решения по развитию регионов и страны в целом", - добавил Любимов.

https://ria.ru/20211019/byudzhet-1755174511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, николай любимов