https://ria.ru/20211019/perepis-1755153369.html

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения - РИА Новости, 19.10.2021

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения

Большинство россиян готовы принять участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит в этом году, следует из результатов опроса, опубликованных на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:38

2021-10-19T10:38

2021-10-19T12:54

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большинство россиян готовы принять участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит в этом году, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Большая часть респондентов заявила, что точно примет в ней участие — 43%, еще 42%, скорее всего, примут участие. Таким образом, о своем желании поучаствовать заявили 85% опрошенных. Признались в том, что, скорее всего, не примут участие пять процентов, а о том, что точно не примут участие в ней, — три процента. Примут решение позже четыре процента, а затруднились ответить — три процента.В той или иной степени осведомлены о переписи 74% респондентов: 41% знали о ней, а 33% что-то слышали об этом.Большинство опрошенных, которые либо приняли решение участвовать в переписи, либо еще нет, планируют дождаться волонтера дома — 43%. Сорок один процент будет использовать портал "Госуслуги", а девять процентов заявили, что перепишутся лично на стационарном участке.Больше половины россиян считают, что проведение переписи нужно — 58%, 31% считает, что она "скорее нужна". Пять процентов заявили, что перепись скорее не нужна, а два процента — вообще не нужна. Затруднились ответить один процент опрошенных.Опрос проведен ВЦИОМ с 4 по 5 октября 2021 года по заказу Медиаофиса Всероссийской переписи населения. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Проводилось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны.Сведения взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Смещение в данные могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. При этом впервые при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных участках.Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, также сохранен.

https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вциом, россия