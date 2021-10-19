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ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения - РИА Новости, 19.10.2021
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения
Большинство россиян готовы принять участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит в этом году, следует из результатов опроса, опубликованных на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:38
2021-10-19T12:54
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большинство россиян готовы принять участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит в этом году, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Большая часть респондентов заявила, что точно примет в ней участие — 43%, еще 42%, скорее всего, примут участие. Таким образом, о своем желании поучаствовать заявили 85% опрошенных. Признались в том, что, скорее всего, не примут участие пять процентов, а о том, что точно не примут участие в ней, — три процента. Примут решение позже четыре процента, а затруднились ответить — три процента.В той или иной степени осведомлены о переписи 74% респондентов: 41% знали о ней, а 33% что-то слышали об этом.Большинство опрошенных, которые либо приняли решение участвовать в переписи, либо еще нет, планируют дождаться волонтера дома — 43%. Сорок один процент будет использовать портал "Госуслуги", а девять процентов заявили, что перепишутся лично на стационарном участке.Больше половины россиян считают, что проведение переписи нужно — 58%, 31% считает, что она "скорее нужна". Пять процентов заявили, что перепись скорее не нужна, а два процента — вообще не нужна. Затруднились ответить один процент опрошенных.Опрос проведен ВЦИОМ с 4 по 5 октября 2021 года по заказу Медиаофиса Всероссийской переписи населения. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Проводилось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны.Сведения взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Смещение в данные могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. При этом впервые при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных участках.Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
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общество, вциом, россия
10:38 19.10.2021 (обновлено: 12:54 19.10.2021)
 
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян готовы участвовать в переписи населения

© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ переписном пункте во время проведения Всероссийской переписи населения в центре госуслуг "Мои документы" в Москве
В переписном пункте во время проведения Всероссийской переписи населения в центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большинство россиян готовы принять участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит в этом году, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Большая часть респондентов заявила, что точно примет в ней участие — 43%, еще 42%, скорее всего, примут участие. Таким образом, о своем желании поучаствовать заявили 85% опрошенных. Признались в том, что, скорее всего, не примут участие пять процентов, а о том, что точно не примут участие в ней, — три процента. Примут решение позже четыре процента, а затруднились ответить — три процента.
В той или иной степени осведомлены о переписи 74% респондентов: 41% знали о ней, а 33% что-то слышали об этом.
Большинство опрошенных, которые либо приняли решение участвовать в переписи, либо еще нет, планируют дождаться волонтера дома — 43%. Сорок один процент будет использовать портал "Госуслуги", а девять процентов заявили, что перепишутся лично на стационарном участке.
Больше половины россиян считают, что проведение переписи нужно — 58%, 31% считает, что она "скорее нужна". Пять процентов заявили, что перепись скорее не нужна, а два процента — вообще не нужна. Затруднились ответить один процент опрошенных.
Всероссийская перепись населения 2010 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 08:56
В России началась перепись населения
Опрос проведен ВЦИОМ с 4 по 5 октября 2021 года по заказу Медиаофиса Всероссийской переписи населения. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Проводилось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны.
Сведения взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Смещение в данные могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. При этом впервые при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных участках.
Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
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