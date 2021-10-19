https://ria.ru/20211019/pensionery-1755214607.html

Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию

Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала регионам решить вопрос по неработающим и невакцинированным пенсионерам на президиуме... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:51

2021-10-19T14:51

2021-10-19T14:51

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала регионам решить вопрос по неработающим и невакцинированным пенсионерам на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой нахождения дома на самоизоляции и выхода на улицу только в случае крайней необходимости. Это обусловлено тем, что эти граждане - наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но я тяжёлого фатального исхода заболевания особенно, если они не прошли курс вакцинации", - отметила Голикова.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207993.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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