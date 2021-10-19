https://ria.ru/20211019/pensionery-1755214607.html
Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию
Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала регионам решить вопрос по неработающим и невакцинированным пенсионерам на президиуме... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:51
2021-10-19T14:51
2021-10-19T14:51
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
пенсионеры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала регионам решить вопрос по неработающим и невакцинированным пенсионерам на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой нахождения дома на самоизоляции и выхода на улицу только в случае крайней необходимости. Это обусловлено тем, что эти граждане - наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но я тяжёлого фатального исхода заболевания особенно, если они не прошли курс вакцинации", - отметила Голикова.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, пенсионеры, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Голикова призвала перевести невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию
Голикова попросила перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию