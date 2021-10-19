https://ria.ru/20211019/otstavka-1755267940.html

Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке

Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке - РИА Новости, 19.10.2021

Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке

Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж заявил, что только глава Чехии, коим является Милош Земан, может отстранить его от работы, это... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:24

2021-10-19T18:24

2021-10-19T18:24

в мире

чехия

милош земан

отставка

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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж заявил, что только глава Чехии, коим является Милош Земан, может отстранить его от работы, это заявление он сделал в ответ на призыв премьера Андрея Бабиша подать в отставку."Главой республики является Милош Земан, и только он имеет право освободить меня от работы. Высказывания отдельных политиков страны я комментировать не буду", - заявил Минарж.Ранее Бабиш призвал Минаржа уйти в отставку, поскольку его поведение в последнее время привело к нынешней запутанной ситуации вокруг здоровья президента.Глава администрации, по данным главы сената Милоша Выстрчила, уже 13 октября располагал документами от лечащих врачей Земана о подлинном состоянии его здоровья. В них, в частности, сообщалось, что в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный и, тем самым, весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем.Однако глава администрации вместо информирования общественности об этом, обвинил главу сената и ряд других политиков в "медийных играх и лицемерии", а сам всячески замалчивал правду о состоянии Земана, уверяя, что его жизни ничто не угрожает.В частности, по итогам сентябрьской восьмидневной госпитализации Земана Пражский град сообщил о том, что проведенное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента.В связи с поведением Минаржа полиция Чехии объявила о начале расследования в отношении руководства президентской администрации. Тем же самым, по данным Чешского ТВ, намерена заняться контрразведка страны.Как сообщило Чешское ТВ, среди уголовных преступлений, которые могли быть допущены руководством администрации президента, может быть, в частности, саботаж, под которым подразумевается намерение нанести ущерб конституционному устройству или обороне страны. Речь может идти и о злоупотреблении служебным положением с целью помешать выполнению важных задач госорганами.

https://ria.ru/20211019/zeman-1755186118.html

https://ria.ru/20211012/babish-1754234776.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан, отставка