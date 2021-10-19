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Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке
Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке - РИА Новости, 19.10.2021
Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке
Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж заявил, что только глава Чехии, коим является Милош Земан, может отстранить его от работы, это... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:24
2021-10-19T18:24
в мире
чехия
милош земан
отставка
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж заявил, что только глава Чехии, коим является Милош Земан, может отстранить его от работы, это заявление он сделал в ответ на призыв премьера Андрея Бабиша подать в отставку."Главой республики является Милош Земан, и только он имеет право освободить меня от работы. Высказывания отдельных политиков страны я комментировать не буду", - заявил Минарж.Ранее Бабиш призвал Минаржа уйти в отставку, поскольку его поведение в последнее время привело к нынешней запутанной ситуации вокруг здоровья президента.Глава администрации, по данным главы сената Милоша Выстрчила, уже 13 октября располагал документами от лечащих врачей Земана о подлинном состоянии его здоровья. В них, в частности, сообщалось, что в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный и, тем самым, весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем.Однако глава администрации вместо информирования общественности об этом, обвинил главу сената и ряд других политиков в "медийных играх и лицемерии", а сам всячески замалчивал правду о состоянии Земана, уверяя, что его жизни ничто не угрожает.В частности, по итогам сентябрьской восьмидневной госпитализации Земана Пражский град сообщил о том, что проведенное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента.В связи с поведением Минаржа полиция Чехии объявила о начале расследования в отношении руководства президентской администрации. Тем же самым, по данным Чешского ТВ, намерена заняться контрразведка страны.Как сообщило Чешское ТВ, среди уголовных преступлений, которые могли быть допущены руководством администрации президента, может быть, в частности, саботаж, под которым подразумевается намерение нанести ущерб конституционному устройству или обороне страны. Речь может идти и о злоупотреблении служебным положением с целью помешать выполнению важных задач госорганами.
https://ria.ru/20211019/zeman-1755186118.html
https://ria.ru/20211012/babish-1754234776.html
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в мире, чехия, милош земан, отставка
18:24 19.10.2021
 
Глава администрации президента Чехии прокомментировал призыв к отставке

Глава администрации президента Чехии Минарж: только Земан может отстранить меня от работы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж заявил, что только глава Чехии, коим является Милош Земан, может отстранить его от работы, это заявление он сделал в ответ на призыв премьера Андрея Бабиша подать в отставку.
"Главой республики является Милош Земан, и только он имеет право освободить меня от работы. Высказывания отдельных политиков страны я комментировать не буду", - заявил Минарж.
Ранее Бабиш призвал Минаржа уйти в отставку, поскольку его поведение в последнее время привело к нынешней запутанной ситуации вокруг здоровья президента.
Глава администрации, по данным главы сената Милоша Выстрчила, уже 13 октября располагал документами от лечащих врачей Земана о подлинном состоянии его здоровья. В них, в частности, сообщалось, что в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный и, тем самым, весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем.
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Однако глава администрации вместо информирования общественности об этом, обвинил главу сената и ряд других политиков в "медийных играх и лицемерии", а сам всячески замалчивал правду о состоянии Земана, уверяя, что его жизни ничто не угрожает.
В частности, по итогам сентябрьской восьмидневной госпитализации Земана Пражский град сообщил о том, что проведенное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента.
В связи с поведением Минаржа полиция Чехии объявила о начале расследования в отношении руководства президентской администрации. Тем же самым, по данным Чешского ТВ, намерена заняться контрразведка страны.
Как сообщило Чешское ТВ, среди уголовных преступлений, которые могли быть допущены руководством администрации президента, может быть, в частности, саботаж, под которым подразумевается намерение нанести ущерб конституционному устройству или обороне страны. Речь может идти и о злоупотреблении служебным положением с целью помешать выполнению важных задач госорганами.
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В миреЧехияМилош ЗеманОтставка
 
 
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