https://ria.ru/20211019/otravlenie-1755238678.html
Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге
Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.10.2021
Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представили отчет по расследованию дела о массовом отравлении спиртом в Свердловской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:26
2021-10-19T16:26
2021-10-19T16:30
происшествия
екатеринбург
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
массовое отравление метанолом на урале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представили отчет по расследованию дела о массовом отравлении спиртом в Свердловской области, сообщает ведомство.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны."Председателю СК России представлены отчеты по... резонансным происшествиям, в том числе руководителя СУСК России по Свердловской области М. В. Богинского о ходе расследования уголовного дела об отравлении людей... спиртом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, массовое отравление метанолом на урале
16:26 19.10.2021 (обновлено: 16:30 19.10.2021)
Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге
Главе СК Бастрыкину представили отчет по массовому отравлению спиртом в Екатеринбурге