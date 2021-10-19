https://ria.ru/20211019/otravlenie-1755238678.html

Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге

Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге - РИА Новости, 19.10.2021

Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представили отчет по расследованию дела о массовом отравлении спиртом в Свердловской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:26

2021-10-19T16:26

2021-10-19T16:30

происшествия

екатеринбург

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

массовое отравление метанолом на урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представили отчет по расследованию дела о массовом отравлении спиртом в Свердловской области, сообщает ведомство.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны."Председателю СК России представлены отчеты по... резонансным происшествиям, в том числе руководителя СУСК России по Свердловской области М. В. Богинского о ходе расследования уголовного дела об отравлении людей... спиртом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, массовое отравление метанолом на урале