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Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли
Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила после 7 ноября, когда закончится предложенный режим нерабочих дней, регионам открывать аккуратно отрасли, закрытые на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:05
2021-10-19T15:05
2021-10-19T15:05
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила после 7 ноября, когда закончится предложенный режим нерабочих дней, регионам открывать аккуратно отрасли, закрытые на этот период."По истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения, мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми", - сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Она пояснила, что под словом "аккуратно" имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.
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Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли
Голикова предложила после 7 ноября аккуратно открывать отрасли, закрытые в нерабочие дни