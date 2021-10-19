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Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли

Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова призвала аккуратно открывать закрытые в нерабочие дни отрасли

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила после 7 ноября, когда закончится предложенный режим нерабочих дней, регионам открывать аккуратно отрасли, закрытые на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:05

2021-10-19T15:05

2021-10-19T15:05

распространение коронавируса

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татьяна голикова

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила после 7 ноября, когда закончится предложенный режим нерабочих дней, регионам открывать аккуратно отрасли, закрытые на этот период."По истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения, мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми", - сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Она пояснила, что под словом "аккуратно" имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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