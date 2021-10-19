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Религия
https://ria.ru/20211019/osvyaschenie-1755162729.html
Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных
Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных - РИА Новости, 19.10.2021
Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных
Переосвящать храм, в который забежала лиса или какое-то другое животное, по церковным канонам не требуется, рассказал РИА Новости священник Николай Бабкин,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:22
2021-10-19T11:22
религия
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Переосвящать храм, в который забежала лиса или какое-то другое животное, по церковным канонам не требуется, рассказал РИА Новости священник Николай Бабкин, комментируя появление лисы около храма Василия Блаженного в Москве.Ранее в СМИ появилось видео лисы, гуляющей около храма Василия Блаженного (Покровский собор) на Красной площади."Церковь не занимается отловом диких животных, для этого есть специализированные городские службы, которые прекрасно выполняет свою работу. Если же случайно забегает в храм животное, переосвящать его не надо. Есть в большом требнике чин переосвящения храма, но только в том случае, если какое-то животное умрет или родит в храме, там нет указания какое именно животное - лиса или собака", - сказал Бабкин.В конце сентября лиса была замечена на территории Сретенского монастыря, сотрудники монастыря вызвали спасателей после того, как не смогли поймать животное самостоятельно. Спасателям также не удалось поймать лису, она исчезла и больше не появлялась, рассказал РИА Новости иеромонах Игнатий (Шестаков).
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11:22 19.10.2021
 

Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПокровский собор
Покровский собор - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Переосвящать храм, в который забежала лиса или какое-то другое животное, по церковным канонам не требуется, рассказал РИА Новости священник Николай Бабкин, комментируя появление лисы около храма Василия Блаженного в Москве.
Ранее в СМИ появилось видео лисы, гуляющей около храма Василия Блаженного (Покровский собор) на Красной площади.
"Церковь не занимается отловом диких животных, для этого есть специализированные городские службы, которые прекрасно выполняет свою работу. Если же случайно забегает в храм животное, переосвящать его не надо. Есть в большом требнике чин переосвящения храма, но только в том случае, если какое-то животное умрет или родит в храме, там нет указания какое именно животное - лиса или собака", - сказал Бабкин.
В конце сентября лиса была замечена на территории Сретенского монастыря, сотрудники монастыря вызвали спасателей после того, как не смогли поймать животное самостоятельно. Спасателям также не удалось поймать лису, она исчезла и больше не появлялась, рассказал РИА Новости иеромонах Игнатий (Шестаков).
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