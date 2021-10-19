https://ria.ru/20211019/osvyaschenie-1755162729.html

Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных

Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных - РИА Новости, 19.10.2021

Священник рассказал, когда надо заново освящать храм из-за животных

Переосвящать храм, в который забежала лиса или какое-то другое животное, по церковным канонам не требуется, рассказал РИА Новости священник Николай Бабкин,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:22

2021-10-19T11:22

2021-10-19T11:22

религия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578651719_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_68bf0a950a5184f16fff6b07bc058872.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Переосвящать храм, в который забежала лиса или какое-то другое животное, по церковным канонам не требуется, рассказал РИА Новости священник Николай Бабкин, комментируя появление лисы около храма Василия Блаженного в Москве.Ранее в СМИ появилось видео лисы, гуляющей около храма Василия Блаженного (Покровский собор) на Красной площади."Церковь не занимается отловом диких животных, для этого есть специализированные городские службы, которые прекрасно выполняет свою работу. Если же случайно забегает в храм животное, переосвящать его не надо. Есть в большом требнике чин переосвящения храма, но только в том случае, если какое-то животное умрет или родит в храме, там нет указания какое именно животное - лиса или собака", - сказал Бабкин.В конце сентября лиса была замечена на территории Сретенского монастыря, сотрудники монастыря вызвали спасателей после того, как не смогли поймать животное самостоятельно. Спасателям также не удалось поймать лису, она исчезла и больше не появлялась, рассказал РИА Новости иеромонах Игнатий (Шестаков).

https://ria.ru/20210819/yabloki-1746348971.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва