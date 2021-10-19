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Осужденный в США россиянин Никитин готовится к депортации, заявил адвокат
Осужденный в США россиянин Никитин готовится к депортации, заявил адвокат - РИА Новости, 19.10.2021
Осужденный в США россиянин Никитин готовится к депортации, заявил адвокат
Власти США перевели осужденного гражданина России Олега Никитина в иммиграционную тюрьму, сообщил РИА Новости адвокат Никитина Алексей Тарасов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:24
2021-10-19T20:24
2021-10-19T20:24
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Власти США перевели осужденного гражданина России Олега Никитина в иммиграционную тюрьму, сообщил РИА Новости адвокат Никитина Алексей Тарасов."Нам сказали, что дело Олега Никитина имеет высокий приоритет в Таможенно-пограничной службе США в том, что касается депортации. Его перевели в центр содержания Стюарт в городе Лампкин в Джорджии, который находится недалеко от Атланты", - сказал Тарасов.Он напомнил, что его подзащитный отбыл срок, на который был осужден.Суд приговорил Никитина в сентябре к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, которые примерно соответствуют сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.
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в мире, сша, джорджия, алексей тарасов, россия
Осужденный в США россиянин Никитин готовится к депортации, заявил адвокат
Адвокат сообщил, что осужденного в США Никитина перевели в иммиграционную тюрьму