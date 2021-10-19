https://ria.ru/20211019/oproverzhenie-1755294388.html
Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием
Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием - РИА Новости, 20.10.2021
Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием
Сообщение The Washington Post о том, что обыски в домах родственников бизнесмена Олега Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием, не соответствует... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-19T21:34
2021-10-19T21:34
2021-10-20T00:00
сша
олег дерипаска
the washington post
фбр
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сообщение The Washington Post о том, что обыски в домах родственников бизнесмена Олега Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель бизнесмена."Нет, это неправда. Ордеры связаны с санкциями", — сказал он.Ранее журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер сообщила, что ФБР обыскивает дом миллиардера. Его представитель уточнил агентству, что в домах родственников бизнесмена в Вашингтоне и Нью-Йорке обыски идут на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Владелец этой недвижимости — не Дерипаска, подчеркнул он.После этого газета The Washington Post сообщила, что обыски связаны с уголовным расследованием в отношении мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, одно из зданий принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.
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РИА Новости
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Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски
Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски
2021-10-19T21:34
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ФБР, полиция и журналисты у дома Дерипаски в Вашингтоне
Сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.
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сша, олег дерипаска, the washington post, фбр, россия
21:34 19.10.2021 (обновлено: 00:00 20.10.2021)
Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием
Представитель Дерипаски опроверг информацию WP о связи обысков с уголовным расследованием
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Сообщение The Washington Post
о том, что обыски в домах родственников бизнесмена Олега Дерипаски
в США
связаны с уголовным расследованием, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Нет, это неправда. Ордеры связаны с санкциями", — сказал он.
Ранее журналист телеканала NBC News
Лаура Стрикер сообщила, что ФБР обыскивает дом миллиардера. Его представитель уточнил агентству, что в домах родственников бизнесмена в Вашингтоне
и Нью-Йорке
обыски идут на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Владелец этой недвижимости — не Дерипаска, подчеркнул он.
После этого газета The Washington Post сообщила, что обыски связаны с уголовным расследованием в отношении мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет.
Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, одно из зданий принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.
США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.
В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.
В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.