Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием

Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием

2021-10-19T21:34

2021-10-20T00:00

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сообщение The Washington Post о том, что обыски в домах родственников бизнесмена Олега Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием, не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель бизнесмена."Нет, это неправда. Ордеры связаны с санкциями", — сказал он.Ранее журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер сообщила, что ФБР обыскивает дом миллиардера. Его представитель уточнил агентству, что в домах родственников бизнесмена в Вашингтоне и Нью-Йорке обыски идут на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Владелец этой недвижимости — не Дерипаска, подчеркнул он.После этого газета The Washington Post сообщила, что обыски связаны с уголовным расследованием в отношении мужчины, который не был в США на протяжении нескольких лет.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, одно из зданий принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго" — после того как предприниматель снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтон, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. По его словам, из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Предприниматель также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан.В июне текущего года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.

2021

Новости

Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски

ФБР, полиция и журналисты у дома Дерипаски в Вашингтоне Сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.

