https://ria.ru/20211019/oleni-1755164463.html
Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога
Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога - РИА Новости, 19.10.2021
Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога
Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе.
2021-10-19T14:00
2021-10-19T14:00
2021-10-19T14:00
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Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога
Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе.
audio/mpeg
Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога
Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога
Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе.