https://ria.ru/20211019/oleni-1755164463.html

Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога

Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога - РИА Новости, 19.10.2021

Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога

Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе.

2021-10-19T14:00

2021-10-19T14:00

2021-10-19T14:00

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Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе. audio/mpeg

Кочевники на Ямале: зачем спаивают оленеводов и кто покупает рога Оленеводы дают имена оленям (но далеко не всем), почти не спят осенью и целым совхозом прописаны в одном доме, в котором никогда не ночуют. Как за последние сто лет изменилась жизнь кочевников на Ямале, сколько оленей нужно завести, чтобы считаться "богатым", и хватает ли им всем в тундре места. И зачем пастухи ищут щенят с шестым пальцем на лапе. audio/mpeg

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