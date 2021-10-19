https://ria.ru/20211019/ogranicheniya-1755209529.html

Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах

Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в ряде регионов на фоне распространения коронавируса. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:29

2021-10-19T14:29

2021-10-19T14:29

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в ряде регионов на фоне распространения коронавируса."Мы видимо четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, не всегда принимаются меры по ограничениям", - заявила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.Она также обратила внимание на крайне некорректное порой введение ограничительных мер, когда для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе, остается возможность входить и общаться."Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решения вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", - добавила Попова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии