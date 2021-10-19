https://ria.ru/20211019/ogranicheniya-1755209529.html
Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах
Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах - РИА Новости, 19.10.2021
Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в ряде регионов на фоне распространения коронавируса. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:29
2021-10-19T14:29
2021-10-19T14:29
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в ряде регионов на фоне распространения коронавируса."Мы видимо четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, не всегда принимаются меры по ограничениям", - заявила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.Она также обратила внимание на крайне некорректное порой введение ограничительных мер, когда для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе, остается возможность входить и общаться."Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решения вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", - добавила Попова.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_684e793e8f9649e63ab2fbd34b76b36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах
Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в некоторых регионах
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в ряде регионов на фоне распространения коронавируса.
"Мы видимо четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, не всегда принимаются меры по ограничениям", - заявила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Она также обратила внимание на крайне некорректное порой введение ограничительных мер, когда для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе, остается возможность входить и общаться.
"Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решения вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", - добавила Попова.