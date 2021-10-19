https://ria.ru/20211019/obse-1755278834.html
Грызлов осудил бездействие ОБСЕ из-за срыва Киевом встречи рабочей группы
Грызлов осудил бездействие ОБСЕ из-за срыва Киевом встречи рабочей группы - РИА Новости, 19.10.2021
Грызлов осудил бездействие ОБСЕ из-за срыва Киевом встречи рабочей группы
Бездействие ОБСЕ в связи со срывом Киевом инициированного Луганском внеочередного мероприятия минского формата - встречи рабочей группы по вопросам безопасности РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:30
2021-10-19T19:30
2021-10-19T19:30
в мире
украина
луганск
борис грызлов
луганская народная республика
обсе
сцкк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бездействие ОБСЕ в связи со срывом Киевом инициированного Луганском внеочередного мероприятия минского формата - встречи рабочей группы по вопросам безопасности - вызывает недоумение, заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов."Вызывает недоумение пассивность и во многом бездействие ОБСЕ в связи с данным инцидентом", - заявил он.Отмечается, что Луганск направил повторный запрос на проведение видеоконференции в среду."Особых иллюзий в отношении истинного желания Киева урегулировать конфликт давно не существует. Но мы продолжим всячески содействовать достижению договоренностей Киевом, Донецком и Луганском по возвращению захваченного представителя Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК). Только совместные договоренности сторон могут способствовать урегулированию", - заявил Грызлов.
https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html
украина
луганск
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в мире, украина, луганск, борис грызлов, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
Грызлов осудил бездействие ОБСЕ из-за срыва Киевом встречи рабочей группы
Грызлов: бездействие ОБСЕ в связи со срывом Киевом встречи рабочей группы удивляет