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Онлайн-брифинг о научной конференции исследователей образования

Онлайн-брифинг о научной конференции исследователей образования - РИА Новости, 19.10.2021

Онлайн-брифинг о научной конференции исследователей образования

25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию XX Всероссийской научно-практической конференции "Исследования, улучшающие образование".

2021-10-19T15:47

2021-10-19T15:47

2021-10-19T15:47

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Задать вопросУчастники:- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;- президент Ассоциации участников технологических кружков, начальник Управления по работе с детьми и развитию юниорского движения АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Вордскиллс Россия)" Алексей ФЕДОСЕЕВ;- руководитель Ассоциации исследователей Армении Анна АЛЕКСАНЯН.Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования: "Исследования, улучшающие образование", пройдет 28-29 октября. В ней примут участие более 700 специалистов, в том числе 41 эксперт из европейских и азиатских стран.Конференция проводится в 20-й раз Московским государственным психолого-педагогическим университетом и Ассоциацией исследователей образования в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными вузами при поддержке Всемирной ассоциации исследователей образования (WERA) и Европейской ассоциации исследователей образования (EERA).Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы