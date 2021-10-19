https://ria.ru/20211019/navalnyy-1755227144.html

Франция отклонила запрос России о правовой взаимопомощи по делу Навального

Франция отклонила запрос России о правовой взаимопомощи по делу Навального - РИА Новости, 19.10.2021

Франция отклонила запрос России о правовой взаимопомощи по делу Навального

Франция решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального, говорится в ответе постоянного представительства при ОЗХО на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:39

2021-10-19T15:39

2021-10-19T16:43

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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Франция решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Алексея Навального, говорится в ответе постоянного представительства при ОЗХО на вербальную ноту РФ.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального."Постоянное представительство России упоминает в своем сообщении, что запрос о просьбе об оказании взаимной уголовной помощи был адресован французским властям. Как мы уже неоднократно заявляли, в частности, в ходе 25 конференции государств-членов (ОЗХО), мы его (запрос) проанализировали и решили не давать ему ход. Прежде всего, это ответственность России - начать достоверное и транспарантное расследование этого преступного деяния, произошедшего на российской территории в отношении российского гражданина с использованием агента группы "Новичок", разработанного Россией", - говорится в ответе постоянного представительства Франции при ОЗХО.Также в документе отмечается, что Париж по-прежнему ожидает пояснений от России по делу Навального. "На основе своих собственных анализов Франция разделяет выводы европейских партнеров об отравлении агентом нервно-политическое действия "Новичок". Эти анализы были проведены в ответ на запрос о двухстороннем сотрудничестве со стороны немецких властей. Результаты этих анализов были переданы Германии в рамках двухстороннего сотрудничества", - говорится в ответе постоянного представительства Франции при ОЗХО.Франция решительно осуждает использование отравляющего вещества из группы "Новичок", отмечается в документе. Постоянное представительство страны при ОЗХО подчеркивает, что использование химического оружия недопустимо и противоречит международным нормам."Необходимо, что был пролит свет на обстоятельства этого преступления и тех, кто его совершил", - указано в документе.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.Президент России Владимир Путин в феврале на встрече с главными редакторами российских СМИ также рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с Алексеем Навальным образцов и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено, рассказал один из участников встречи. Также Путиным, по словам участника встречи, был предложен другой вариант сотрудничества - принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался.

https://ria.ru/20211019/navalnyy-1755222551.html

https://ria.ru/20211007/ozkho-1753440819.html

https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html

https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html

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