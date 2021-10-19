https://ria.ru/20211019/navalnyy-1755222551.html

Постпредство ФРГ при ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального

Постпредство ФРГ при ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального - РИА Новости, 19.10.2021

Постпредство ФРГ при ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального

Постпредство ФРГ при ОЗХО ответило на ноту российского представительства по инциденту с Алексеем Навальным, отвергнув претензии России. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:22

2021-10-19T15:22

2021-10-19T15:37

в мире

германия

россия

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

госпитализация алексея навального

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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Постпредство ФРГ при ОЗХО ответило на ноту российского представительства по инциденту с Алексеем Навальным, отвергнув претензии России.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва передала свои ответы уже через два дня и одновременно подготовила встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по делу блогера."Германия решительно отвергает абсолютно необоснованные утверждения, сделанные Российской Федерацией. Она также решительно отвергает попытки дискредитировать другие страны-участницы, а также поставить под вопрос профессионализм и беспристрастность технического секретариата", - говорится в документе, обнародованном на сайте ОЗХО.В постпредстве ФРГ также отмечают, что, по мнению Германии, нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html

https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html

https://ria.ru/20211010/instrument-1753900158.html

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в мире, германия, россия, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, госпитализация алексея навального