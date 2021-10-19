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Путин оценил научный потенциал России
Путин оценил научный потенциал России - РИА Новости, 19.10.2021
Путин оценил научный потенциал России
У России колоссальный потенциал для научных открытий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:44
2021-10-19T15:44
общество
наука
владимир путин
русское географическое общество
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. У России колоссальный потенциал для научных открытий, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил также потенциал в изучении пещер."На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тысяч объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны", - сказал он.
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общество, наука, владимир путин, русское географическое общество, россия
15:44 19.10.2021
 
Путин оценил научный потенциал России

Путин: у России колоссальный потенциал для научных открытий

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии Новые люди Алексеем Нечаевым - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. У России колоссальный потенциал для научных открытий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У России - самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий. Например, Мировой океан. Учёные говорят, что он изучен не более, чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны", - сказал он в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества.
Путин отметил также потенциал в изучении пещер.
"На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тысяч объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны", - сказал он.
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