https://ria.ru/20211019/nauka-1755228767.html

Путин оценил научный потенциал России

Путин оценил научный потенциал России - РИА Новости, 19.10.2021

Путин оценил научный потенциал России

У России колоссальный потенциал для научных открытий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:44

2021-10-19T15:44

2021-10-19T15:44

общество

наука

владимир путин

русское географическое общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754754081_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_3f738630d46e2e6e22578b0cda0ec842.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. У России колоссальный потенциал для научных открытий, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил также потенциал в изучении пещер."На сегодня нашими спелеологами выявлено без малого 5 тысяч объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20210929/izobreteniya-1752300717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука, владимир путин, русское географическое общество, россия