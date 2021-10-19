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Тверская область
https://ria.ru/20211019/natsproekt-1755228636.html
В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды
В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды - РИА Новости, 19.10.2021
В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды
В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:44
2021-10-19T15:44
тверская область
осташков
калязин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 окт. – РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.В порядок приведены 16 дворовых территорий и 60 общественных пространств."Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Всего в 2021 году участниками проекта стали 38 муниципальных образований, заявлено благоустройство 100 объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств.Кроме того, в Верхневолжье благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в шести муниципальных образованиях – Осташкове, Конаково, Бежецке, Торопце, Нелидово и Калязине, отметили в пресс-службе.
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осташков, калязин, игорь руденя
15:44 19.10.2021
 

В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВышний Волочек
Вышний Волочек - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 окт. – РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В порядок приведены 16 дворовых территорий и 60 общественных пространств.
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"Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиСтарица
Старица - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Старица
Всего в 2021 году участниками проекта стали 38 муниципальных образований, заявлено благоустройство 100 объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств.
Кроме того, в Верхневолжье благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в шести муниципальных образованиях – Осташкове, Конаково, Бежецке, Торопце, Нелидово и Калязине, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьОсташковКалязинИгорь Руденя
 
 
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