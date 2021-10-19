https://ria.ru/20211019/natsproekt-1755228636.html

В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды

В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды - РИА Новости, 19.10.2021

В Тверской области по нацпроекту благоустроены 76 объектов горсреды

В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:44

2021-10-19T15:44

2021-10-19T15:44

тверская область

осташков

калязин

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755227734_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_d4e6e5131a5276160c692f88726708f8.jpg

ТВЕРЬ, 19 окт. – РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 76 объектов, которое проводилось по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.В порядок приведены 16 дворовых территорий и 60 общественных пространств."Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Всего в 2021 году участниками проекта стали 38 муниципальных образований, заявлено благоустройство 100 объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств.Кроме того, в Верхневолжье благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в шести муниципальных образованиях – Осташкове, Конаково, Бежецке, Торопце, Нелидово и Калязине, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211015/natsproekt-1754756868.html

осташков

калязин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осташков, калязин, игорь руденя