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"Размах настоящей ядерной державы": в Китае оценили остановку Москвой миссии при НАТО
Рок навис над НАТО: китайцы оценили приостановку Россией миссии при альянсе - РИА Новости, 19.10.2021
"Размах настоящей ядерной державы": в Китае оценили остановку Москвой миссии при НАТО
Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали решение России приостановить работу представительства при НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:51
2021-10-19T16:47
в мире
сша
китай
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали решение России приостановить работу представительства при НАТО в Брюсселе.Комментаторы посчитали этот шаг жестким, но необходимым."Размах настоящей ядерной державы", — написал guan_15930751111909."Жестко, очень жестко", — подчеркнул один из читателей."Россия наконец дождалась оптимальной стратегической ситуации. В конце концов, она действительно имеет мощь плыть против течения", — ответил yui998."С ресурсами и силой в руках Россия не паникует. Ядерное оружие Советского Союза все еще живо, а русские — это боевой народ!" — заявил guan_15661096701051.Guan_15824837402830 обвинил Европу в создании проблемы из ничего."Надейтесь, что зима будет не слишком холодная!" — добавил он.Еще один читатель заявил, что Запад просчитался, пытаясь продемонстрировать жесткую позицию."ЕС — это просто американская вассальная организация!" — заметил еще один пользователь.Юзер с ником Несравненный удар уверен, что Китаю следует однажды перестать признавать Евросоюз как единое сообщество. Кэ Нюши напомнил ему про заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, обвинившей Пекин в попытке разделить Европу, сотрудничая с каждой страной по отдельности."Это тоже своего рода наш козырь, чтобы нивелировать статус ЕС в мире", — пояснил он."Но ЕС в целом настолько неэффективен, потому что у них нет никакой стратегии управления", — ответил ему другой читатель.Пользователь Лето здесь заявил о ненужности Евросоюза."О последствиях действия НАТО для Европейского союза надо было подумать раньше", — добавил он.Одна из посетительниц сайта заявила, что европейцы отчаянно ищут недостатки в России, чтобы привлечь внимание США."Внешняя политика России: кого, вы сказали, мне надо бояться? Я никого не боюсь", — прокомментировал guan_15623587593."Отличная работа! Россия сохранила лицо и не позволила другим обижать себя. Стоит только продемонстрировать слабость, как эти стервятники разорвут ее!" — подметил На горизонте.В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил о приостановке военной миссии НАТО в Москве, закрытии информбюро альянса и прекращении работы российского представительства при организации с 1 ноября. Это решение приняли в качестве ответных мер на высылку восьми российских дипломатов при НАТО и сокращение количества аккредитаций до десяти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, китай, евросоюз, нато, россия
15:51 19.10.2021 (обновлено: 16:47 19.10.2021)
 
Рок навис над НАТО: китайцы оценили приостановку Россией миссии при альянсе

Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали приостановку Россией миссии при НАТО

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали решение России приостановить работу представительства при НАТО в Брюсселе.
Комментаторы посчитали этот шаг жестким, но необходимым.
"Размах настоящей ядерной державы", — написал guan_15930751111909.
"Жестко, очень жестко", — подчеркнул один из читателей.
"Россия наконец дождалась оптимальной стратегической ситуации. В конце концов, она действительно имеет мощь плыть против течения", — ответил yui998.
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Guan_15824837402830 обвинил Европу в создании проблемы из ничего.
"Надейтесь, что зима будет не слишком холодная!" — добавил он.
Еще один читатель заявил, что Запад просчитался, пытаясь продемонстрировать жесткую позицию.
"ЕС — это просто американская вассальная организация!" — заметил еще один пользователь.
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"Это тоже своего рода наш козырь, чтобы нивелировать статус ЕС в мире", — пояснил он.
"Но ЕС в целом настолько неэффективен, потому что у них нет никакой стратегии управления", — ответил ему другой читатель.
Пользователь Лето здесь заявил о ненужности Евросоюза.
"О последствиях действия НАТО для Европейского союза надо было подумать раньше", — добавил он.
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"Внешняя политика России: кого, вы сказали, мне надо бояться? Я никого не боюсь", — прокомментировал guan_15623587593.
"Отличная работа! Россия сохранила лицо и не позволила другим обижать себя. Стоит только продемонстрировать слабость, как эти стервятники разорвут ее!" — подметил На горизонте.

"Рок постепенно навис над НАТО", — заявил Чае Ухэн.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил о приостановке военной миссии НАТО в Москве, закрытии информбюро альянса и прекращении работы российского представительства при организации с 1 ноября. Это решение приняли в качестве ответных мер на высылку восьми российских дипломатов при НАТО и сокращение количества аккредитаций до десяти.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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