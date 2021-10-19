https://ria.ru/20211019/nato-1755224962.html

Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО

Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО - РИА Новости, 19.10.2021

Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО

Франция всегда выступала за необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией, сожалеет о решении Москвы о приостановке работы своей миссии в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:33

2021-10-19T15:33

2021-10-19T15:33

франция

нато

сергей лавров

совет россия-нато

россия

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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Франция всегда выступала за необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией, сожалеет о решении Москвы о приостановке работы своей миссии в альянсе, заявил представитель французского МИД.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Мы сожалеем о необоснованном решении приостановить свою представительскую миссию в НАТО и прекратить деятельность военной миссии связи НАТО и информационного бюро НАТО в России с 1 ноября", - сказал представитель французского министерства на брифинге.Он подчеркнул, что Франция с 2014 года "постоянно отстаивала необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией, в частности через Совет Россия-НАТО".

https://ria.ru/20211018/navalnyy-1755043151.html

франция

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франция, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия