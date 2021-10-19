https://ria.ru/20211019/nato-1755224962.html
Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО
Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО - РИА Новости, 19.10.2021
Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО
Франция всегда выступала за необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией, сожалеет о решении Москвы о приостановке работы своей миссии в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:33
2021-10-19T15:33
2021-10-19T15:33
франция
нато
сергей лавров
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16527/65/165276538_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_2117a46bb57c6976967d56b92a36b27d.jpg
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Франция всегда выступала за необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией, сожалеет о решении Москвы о приостановке работы своей миссии в альянсе, заявил представитель французского МИД.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Мы сожалеем о необоснованном решении приостановить свою представительскую миссию в НАТО и прекратить деятельность военной миссии связи НАТО и информационного бюро НАТО в России с 1 ноября", - сказал представитель французского министерства на брифинге.Он подчеркнул, что Франция с 2014 года "постоянно отстаивала необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией, в частности через Совет Россия-НАТО".
https://ria.ru/20211018/navalnyy-1755043151.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16527/65/165276538_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e6a6e7f8bb1dde0a60a508766efdb6a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия
Франция прокомментировала решение России приостановить работу миссии в НАТО
МИД Пятой республики: Франция выступает за сохранение диалога между Россией и НАТО