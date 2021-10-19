https://ria.ru/20211019/muzey-1755212791.html

В музее Прадо рассказали об инциденте в здании

В музее Прадо рассказали об инциденте в здании - РИА Новости, 19.10.2021

В музее Прадо рассказали об инциденте в здании

Музей Прадо в Мадриде заявил, что инцидент в здании с группой людей, которые угрожали покончить с собой, стал первой акцией протеста в истории музея. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:41

2021-10-19T14:41

2021-10-19T15:46

в мире

испания

мадрид (город)

педро санчес

культура

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572567945_0:190:2730:1726_1920x0_80_0_0_efc19bbf0f3dbb715572f0ad18f89aa8.jpg

МАДРИД, 19 окт - РИА Новости. Музей Прадо в Мадриде заявил, что инцидент в здании с группой людей, которые угрожали покончить с собой, стал первой акцией протеста в истории музея.Группа людей, которые утверждают, что стали жертвами отравления рапсовым маслом в 1981 году, во вторник устроила акцию протеста в мадридском музее Прадо и угрожали покончить жизнь самоубийством. Свои фото и обращения они опубликовали в соцсетях. Они пояснили, что выбрали в качестве места протеста Прадо, поскольку это "самый важный культурный институт Испании", и требовали встречи с премьером Педро Санчесом. Позднее стало известно о задержании двоих протестующих."В Прадо подтвердили изданию, что речь идет о первом протесте в истории музея", - пишет испанская газета 20minutos. Представители Прадо заявили изданию, что музей - "это не место" для проведения подобных акций.Как сообщается, во время акции музей продолжат работать и был открыт для туристов. Наблюдались лишь небольшие очереди на вход, которые исчезли после 13.00 по местному времени (14.00 мск). Единственным закрытым залом был тот, где находились протестующие.Массовое отправление рапсовым маслом в Испании произошло в 1981 году, по официальным данным, тогда пострадали почти 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20211019/aktsiya-1755195276.html

испания

мадрид (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, мадрид (город), педро санчес, музеи