https://ria.ru/20211019/muzey-1755212791.html
В музее Прадо рассказали об инциденте в здании
В музее Прадо рассказали об инциденте в здании - РИА Новости, 19.10.2021
В музее Прадо рассказали об инциденте в здании
Музей Прадо в Мадриде заявил, что инцидент в здании с группой людей, которые угрожали покончить с собой, стал первой акцией протеста в истории музея. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:41
2021-10-19T14:41
2021-10-19T15:46
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МАДРИД, 19 окт - РИА Новости. Музей Прадо в Мадриде заявил, что инцидент в здании с группой людей, которые угрожали покончить с собой, стал первой акцией протеста в истории музея.Группа людей, которые утверждают, что стали жертвами отравления рапсовым маслом в 1981 году, во вторник устроила акцию протеста в мадридском музее Прадо и угрожали покончить жизнь самоубийством. Свои фото и обращения они опубликовали в соцсетях. Они пояснили, что выбрали в качестве места протеста Прадо, поскольку это "самый важный культурный институт Испании", и требовали встречи с премьером Педро Санчесом. Позднее стало известно о задержании двоих протестующих."В Прадо подтвердили изданию, что речь идет о первом протесте в истории музея", - пишет испанская газета 20minutos. Представители Прадо заявили изданию, что музей - "это не место" для проведения подобных акций.Как сообщается, во время акции музей продолжат работать и был открыт для туристов. Наблюдались лишь небольшие очереди на вход, которые исчезли после 13.00 по местному времени (14.00 мск). Единственным закрытым залом был тот, где находились протестующие.Массовое отправление рапсовым маслом в Испании произошло в 1981 году, по официальным данным, тогда пострадали почти 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20211019/aktsiya-1755195276.html
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в мире, испания, мадрид (город), педро санчес, музеи
14:41 19.10.2021 (обновлено: 15:46 19.10.2021)
В музее Прадо рассказали об инциденте в здании
В музее Прадо заявили, что музей — не место для протестов