https://ria.ru/20211019/murashko-1755198042.html
Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах
Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах
Количество реанимационных мест в больницах достаточное, заявил заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:51
2021-10-19T13:51
2021-10-19T14:16
общество
михаил мурашко
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Количество реанимационных мест в больницах достаточное, заявил заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."В учреждениях сегодня достаточное количество реанимационных мест. Но количество тяжёлых пациентов и необходимость перевода в учреждения третьего уровня, в том числе где оказывается помощь и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это вызывает сегодня наибольшее напряжение и необходимость своевременного перевода на реабилитацию пациентов для освобождения коечного фонда и работы медицинских организаций",- сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755199455.html
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:51 19.10.2021 (обновлено: 14:16 19.10.2021)
Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах
Министр здравоохранения Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах