https://ria.ru/20211019/murashko-1755198042.html

Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах

Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах

Количество реанимационных мест в больницах достаточное, заявил заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:51

2021-10-19T13:51

2021-10-19T14:16

общество

михаил мурашко

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Количество реанимационных мест в больницах достаточное, заявил заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."В учреждениях сегодня достаточное количество реанимационных мест. Но количество тяжёлых пациентов и необходимость перевода в учреждения третьего уровня, в том числе где оказывается помощь и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это вызывает сегодня наибольшее напряжение и необходимость своевременного перевода на реабилитацию пациентов для освобождения коечного фонда и работы медицинских организаций",- сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755199455.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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