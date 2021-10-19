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Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Число тяжелых пациентов с коронавирусом в структуре госпитализированных выросло, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:49
2021-10-19T13:49
2021-10-19T14:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА,19 окт- РИА Новости. Число тяжелых пациентов с коронавирусом в структуре госпитализированных выросло, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В структуре госпитализированных в абсолютных числах выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Это пациенты, не прошедшие вакцинацию, и каждый врач-реаниматолог сталкивается с тем, что пациент сожалеет о том, что не прошел вакцинацию, но он уже находится в палате реанимации, и исправить эту ситуацию крайне сложно", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Растёт число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких. Их количество сегодня составляет 6700 человек", - добавил Мурашко.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко
13:49 19.10.2021 (обновлено: 14:14 19.10.2021)
Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Глава Минздрава Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом
МОСКВА,19 окт- РИА Новости.
Число тяжелых пациентов с коронавирусом в структуре госпитализированных выросло, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"В структуре госпитализированных в абсолютных числах выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Это пациенты, не прошедшие вакцинацию, и каждый врач-реаниматолог сталкивается с тем, что пациент сожалеет о том, что не прошел вакцинацию, но он уже находится в палате реанимации, и исправить эту ситуацию крайне сложно", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Растёт число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких. Их количество сегодня составляет 6700 человек", - добавил Мурашко.