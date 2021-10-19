https://ria.ru/20211019/murashko-1755197448.html

Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом

Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко заявил о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом

Число тяжелых пациентов с коронавирусом в структуре госпитализированных выросло, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:49

2021-10-19T13:49

2021-10-19T14:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА,19 окт- РИА Новости. Число тяжелых пациентов с коронавирусом в структуре госпитализированных выросло, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В структуре госпитализированных в абсолютных числах выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Это пациенты, не прошедшие вакцинацию, и каждый врач-реаниматолог сталкивается с тем, что пациент сожалеет о том, что не прошел вакцинацию, но он уже находится в палате реанимации, и исправить эту ситуацию крайне сложно", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Растёт число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких. Их количество сегодня составляет 6700 человек", - добавил Мурашко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко