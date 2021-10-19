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В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом
В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом
Кратковременный дождь с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:30
2021-10-19T08:30
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кратковременный дождь с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть циклона. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, днем в Москве плюс 3-5, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
08:30 19.10.2021
 
В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом

В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом и до плюс пяти градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице Москвы во время снегопада
Женщина идет по улице Москвы во время снегопада - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кратковременный дождь с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть циклона. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, днем в Москве плюс 3-5, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваМихаил Леус
 
 
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