https://ria.ru/20211019/moskva-1755139068.html

В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом

В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве во вторник ожидается дождь с мокрым снегом

Кратковременный дождь с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:30

2021-10-19T08:30

2021-10-19T08:30

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кратковременный дождь с мокрым снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть циклона. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, днем в Москве плюс 3-5, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20211017/pogoda-1754923176.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус