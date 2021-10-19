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Премьер Польши получил замечание за слишком длинную речь в Европарламенте
Премьер Польши получил замечание за слишком длинную речь в Европарламенте - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Польши получил замечание за слишком длинную речь в Европарламенте
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, получил замечание из-за слишком... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:01
2021-10-19T12:01
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
матеуш моравецкий
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, получил замечание из-за слишком долгого выступления.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Моравецким обсуждают кризис верховенства права в Польше, который поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС.Премьер Польши, взявший слово после главы ЕК, которая выступала десять минут, значительно превысил выделенный ему временной лимит. Председатель заседания несколько раз сделал Моравецкому замечание, призвав премьера завершить выступление, однако польский политик на призывы председателя не отреагировал. Общее время выступления польского премьер-министра составило порядка 35 минут, что возмутило депутатов."Я должен сказать, что вам было выделено достаточно времени на выступление, соблюдение времени выступлений – это проявление уважения к Европарламенту", - обратился к Моравецкому после длинной речи председатель заседания под аплодисменты евродепутатов.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.Глава Еврокомиссии среди возможных ответных шагов назвала оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
https://ria.ru/20211016/zabor-1754861270.html
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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, матеуш моравецкий, европарламент
12:01 19.10.2021
 
Премьер Польши получил замечание за слишком длинную речь в Европарламенте

Премьер Польши Моравецкий получил замечание за слишком длинную речь в Европарламенте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, получил замечание из-за слишком долгого выступления.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Моравецким обсуждают кризис верховенства права в Польше, который поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС.
Премьер Польши, взявший слово после главы ЕК, которая выступала десять минут, значительно превысил выделенный ему временной лимит. Председатель заседания несколько раз сделал Моравецкому замечание, призвав премьера завершить выступление, однако польский политик на призывы председателя не отреагировал. Общее время выступления польского премьер-министра составило порядка 35 минут, что возмутило депутатов.
"Я должен сказать, что вам было выделено достаточно времени на выступление, соблюдение времени выступлений – это проявление уважения к Европарламенту", - обратился к Моравецкому после длинной речи председатель заседания под аплодисменты евродепутатов.
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Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
Глава Еврокомиссии среди возможных ответных шагов назвала оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
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