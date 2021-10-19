https://ria.ru/20211019/mnogodetnye-1755179209.html

Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей

Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей - РИА Новости, 19.10.2021

Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей

Многодетные семьи чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве с проблемами жилья, летнего отдыха детей и реабилитации... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:37

2021-10-19T12:37

2021-10-19T12:42

общество

москва

татьяна потяева

жилье

многодетные семьи

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Многодетные семьи чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве с проблемами жилья, летнего отдыха детей и реабилитации детей-инвалидов, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на первом Всероссийском форуме "Многодетная Россия"."На какие основные вопросы в своих обращениях акцентируют внимание многодетные семьи? Это жильё для многодетных, эта тема, которой занимается наш аппарат, и при условии, что мы видим, что где-то права людей людей нарушены и им можем помочь найти выход из сложившейся ситуации, мы этой проблематикой обязательно занимаемся. Очень много обращений по летнему отдыху, по вопросам реабилитации ребёнка-инвалида, если в многодетной семье есть такой ребёнок. И действительно очень много мы стараемся решать этих вопросов, ни одно обращение не остается без ответа", - рассказала Потяева.Омбудсмен отметила, что в Москве порядка 120 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 300 тысяч детей.

https://realty.ria.ru/20211014/mosoblduma-1754589102.html

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общество, москва, татьяна потяева, жилье, многодетные семьи