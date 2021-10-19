02:15 19.10.2021 (обновлено: 04:14 19.10.2021)
Пушков объяснил, почему Украину должно волновать мнение России
Сенатор Пушков посоветовал Украине прислушаться к мнению России о членстве в НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный Киев напрасно не волнует мнение Москвы о вступлении Украины в НАТО. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Так Пушков прокомментировал соответствующее высказывание украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Оно (мнение – Прим. ред.) очень интересует многих членов НАТО, которые не намерены из-за Украины и ее взбалмошной политики оказаться перед лицом опасного конфликта с Россией", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Пушков напомнил, что в 2014 году авторов государственного переворота на Украине не интересовало мнение России о судьбе Донбасса. А потом, заметил сенатор, заинтересовало настолько сильно, что они (официальный Киев – Прим. ред.) были вынуждены подписать Минские соглашения и "очень сильно наступить на горло собственной националистической песне".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.