https://ria.ru/20211019/million-1755140960.html

В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей

В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей

Трое приехавших на такси незнакомцев отобрали у жителя Москвы, сидевшего в другом такси, рюкзак с миллионом рублей, после чего скрылись, злоумышленников ищут,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:02

2021-10-19T09:02

2021-10-19T09:11

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Трое приехавших на такси незнакомцев отобрали у жителя Москвы, сидевшего в другом такси, рюкзак с миллионом рублей, после чего скрылись, злоумышленников ищут, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.По информации полиции, в понедельник в районе 14 часов, на перекресток улицы Ставропольская и аллеи Кремлевских Курсантов подъехал автомобиль такси. Из него вышли трое, подбежали к другому такси и, открыв заднюю дверь, распылили смесь из перцового баллончика в лицо пассажиру, безработному. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более 1 миллиона рублей, после чего скрылись."Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211006/koltso-1753305816.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто