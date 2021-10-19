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В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей
В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей
Трое приехавших на такси незнакомцев отобрали у жителя Москвы, сидевшего в другом такси, рюкзак с миллионом рублей, после чего скрылись, злоумышленников ищут,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:02
2021-10-19T09:02
2021-10-19T09:11
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Трое приехавших на такси незнакомцев отобрали у жителя Москвы, сидевшего в другом такси, рюкзак с миллионом рублей, после чего скрылись, злоумышленников ищут, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.По информации полиции, в понедельник в районе 14 часов, на перекресток улицы Ставропольская и аллеи Кремлевских Курсантов подъехал автомобиль такси. Из него вышли трое, подбежали к другому такси и, открыв заднюю дверь, распылили смесь из перцового баллончика в лицо пассажиру, безработному. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более 1 миллиона рублей, после чего скрылись."Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.
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происшествия, москва, авто
09:02 19.10.2021 (обновлено: 09:11 19.10.2021)
В Москве у пассажира такси украли рюкзак с миллионом рублей
В Москве неизвестные украли рюкзак с миллионом рублей у безработного пассажира такси