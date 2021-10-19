Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета

МОСКВА,19 окт — РИА Новости. Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов спектаклей и интервью с артистами и хореографами, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Девятнадцатого октября все крупнейшие балетные компании отмечают Всемирный день балета, в том числе и Мариинский театр. В течение всего это дня вместе с руководителями и артистами театра можно будет окунуться в мир балета. Например, послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков, модератором которого выступит Заслуженный артист России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского балета Юрий Фатеев или заглянуть в закулисье и посмотреть, как идет подготовка к премьере спектакля "Дочь фараона".Завершится день балета показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалевой.Присоединиться к онлайн-мероприятиям можно в соцсетях Мариинского театра: YouTube, ВКонтакте и Facebook.
МОСКВА,19 окт — РИА Новости. Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов спектаклей и интервью с артистами и хореографами, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Девятнадцатого октября все крупнейшие балетные компании отмечают Всемирный день балета, в том числе и Мариинский театр. В течение всего это дня вместе с руководителями и артистами театра можно будет окунуться в мир балета.
Например, послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков, модератором которого выступит Заслуженный артист России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского балета Юрий Фатеев или заглянуть в закулисье и посмотреть, как идет подготовка к премьере спектакля "Дочь фараона".
Завершится день балета показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалевой.
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