Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211019/mariinskiy-1755167224.html
Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета
Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета - РИА Новости, 19.10.2021
Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета
Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:59
2021-10-19T15:59
культура
youtube
мариинский театр
новости культуры
балет
театр
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755166970_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_7109af22ba3d2507f80c1a3a73138b22.jpg
МОСКВА,19 окт — РИА Новости. Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов спектаклей и интервью с артистами и хореографами, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Девятнадцатого октября все крупнейшие балетные компании отмечают Всемирный день балета, в том числе и Мариинский театр. В течение всего это дня вместе с руководителями и артистами театра можно будет окунуться в мир балета. Например, послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков, модератором которого выступит Заслуженный артист России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского балета Юрий Фатеев или заглянуть в закулисье и посмотреть, как идет подготовка к премьере спектакля "Дочь фараона".Завершится день балета показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалевой.Присоединиться к онлайн-мероприятиям можно в соцсетях Мариинского театра: YouTube, ВКонтакте и Facebook.
https://ria.ru/20211001/germaniya-1752595502.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755166970_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dee4989ea4a39fabbf40103b0d40be64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, мариинский театр, новости культуры, балет, театр, facebook
15:59 19.10.2021
 
Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета

Мариинский театр подготовил обширную онлайн-программу ко Всемирному дню балета

© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наталья Разина Творческий вечер Кимина Кима
 Творческий вечер Кимина Кима
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наталья Разина
Читать ria.ru в
МОСКВА,19 окт — РИА Новости. Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов спектаклей и интервью с артистами и хореографами, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Девятнадцатого октября все крупнейшие балетные компании отмечают Всемирный день балета, в том числе и Мариинский театр. В течение всего это дня вместе с руководителями и артистами театра можно будет окунуться в мир балета.
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наталья РазинаТанцовщицы
Танцовщицы
1 из 2
Танцовщицы
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наталья Разина
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театраВсемирный день балета
Всемирный день балета
2 из 2
Всемирный день балета
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра
1 из 2
Танцовщицы
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наталья Разина
2 из 2
Всемирный день балета
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Например, послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков, модератором которого выступит Заслуженный артист России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского балета Юрий Фатеев или заглянуть в закулисье и посмотреть, как идет подготовка к премьере спектакля "Дочь фараона".
Завершится день балета показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалевой.
Присоединиться к онлайн-мероприятиям можно в соцсетях Мариинского театра: YouTube, ВКонтакте и Facebook.
Сцена из спектакля Полнолуние Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
1 октября, 07:45Культура
Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия
 
КультураYouTubeМариинский театрНовости культурыБалетТеатрFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
03:00В России создали новый материал для защиты от радиации
Лента новостейМолния
Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантовВ России создали новый материал для защиты от радиации