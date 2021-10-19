https://ria.ru/20211019/mariinskiy-1755167224.html

Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета

Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета - РИА Новости, 19.10.2021

Мариинка подготовила большую онлайн-программу ко Всемирному дню балета

Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:59

2021-10-19T15:59

2021-10-19T15:59

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МОСКВА,19 окт — РИА Новости. Мариинский театр во Всемирный день балета, который отмечают в этот вторник, представит обширную онлайн-программу, состоящую из классов и репетиций, фрагментов спектаклей и интервью с артистами и хореографами, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Девятнадцатого октября все крупнейшие балетные компании отмечают Всемирный день балета, в том числе и Мариинский театр. В течение всего это дня вместе с руководителями и артистами театра можно будет окунуться в мир балета. Например, послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков, модератором которого выступит Заслуженный артист России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского балета Юрий Фатеев или заглянуть в закулисье и посмотреть, как идет подготовка к премьере спектакля "Дочь фараона".Завершится день балета показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалевой.Присоединиться к онлайн-мероприятиям можно в соцсетях Мариинского театра: YouTube, ВКонтакте и Facebook.

https://ria.ru/20211001/germaniya-1752595502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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