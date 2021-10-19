https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755205258.html

Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19

Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты для лечения коронавируса регионы закупили на выделенные правительством деньги. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:15

2021-10-19T14:15

2021-10-19T14:15

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты для лечения коронавируса регионы закупили на выделенные правительством деньги."Все средства, выделенные правительством на амбулаторном этапе, доведены до регионов, лекарственные препараты регионы закупили", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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