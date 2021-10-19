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Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19
Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты для лечения коронавируса регионы закупили на выделенные правительством деньги. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:15
2021-10-19T14:15
2021-10-19T14:15
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты для лечения коронавируса регионы закупили на выделенные правительством деньги."Все средства, выделенные правительством на амбулаторном этапе, доведены до регионов, лекарственные препараты регионы закупили", - сказал Мурашко во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Мурашко оценил ситуацию с закупкой регионами лекарств для лечения COVID-19
Регионы закупили лекарства для лечения COVID-19 на выделенные правительством деньги