Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/lavrov-1755207161.html
В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров
В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров
В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста, который был назначен накануне встречи в московском формате, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:22
2021-10-19T14:22
в мире
сша
талибан
афганистан
москва
сергей лавров
замир кабулов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg
СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста, который был назначен накануне встречи в московском формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову, выразил сожаление, что вот так все произошло - он буквально был накануне московского формата назначен, и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211014/ssha-1754585598.html
сша
афганистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_43bba6ccbb7da89866ba62db9f63710f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, замир кабулов, россия
14:22 19.10.2021
 
В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров

В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста, который был назначен накануне встречи в московском формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову, выразил сожаление, что вот так все произошло - он буквально был накануне московского формата назначен, и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи.
Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:58
СМИ: США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана
 
В миреСШАТалибанАфганистанМоскваСергей ЛавровЗамир КабуловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
03:00В России создали новый материал для защиты от радиации
Лента новостейМолния
Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантовВ России создали новый материал для защиты от радиации