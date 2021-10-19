https://ria.ru/20211019/lavrov-1755207161.html

В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров

В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве будут рады видеть представителя США по Афганистану, заявил Лавров

В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста, который был назначен накануне встречи в московском формате, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:22

2021-10-19T14:22

2021-10-19T14:22

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сша

талибан

афганистан

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замир кабулов

россия

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста, который был назначен накануне встречи в московском формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову, выразил сожаление, что вот так все произошло - он буквально был накануне московского формата назначен, и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211014/ssha-1754585598.html

сша

афганистан

москва

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, замир кабулов, россия