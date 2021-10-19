https://ria.ru/20211019/lavrov-1755198747.html

Лавров призвал не искать логику в заявлениях натовцев

Лавров призвал не искать логику в заявлениях натовцев - РИА Новости, 19.10.2021

Лавров призвал не искать логику в заявлениях натовцев

Логику в заявлении НАТО искать не приходится, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:53

2021-10-19T13:53

2021-10-19T14:07

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сергей лавров

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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Логику в заявлении НАТО искать не приходится, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет НАТО, я уже говорил, с чего все началось, и как сами натовцы просто "похоронили" главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия-НАТО, а именно - необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается. Понимаете, тут логику искать не приходится", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20211019/nato-1755199643.html

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2021

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в мире, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия