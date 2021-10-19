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Латвийский депутат назвал противников вакцинации "советскими колонистами"
Латвийский депутат назвал противников вакцинации "советскими колонистами" - РИА Новости, 19.10.2021
Латвийский депутат назвал противников вакцинации "советскими колонистами"
Депутат сейма Латвии от входящей в состав правительства партии "Все - Латвии" Янис Иесалниекс назвал противников вакцинации "советскими колонистами", из-за... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:49
2021-10-19T11:49
2021-10-19T11:49
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РИГА, 19 окт – РИА Новости. Депутат сейма Латвии от входящей в состав правительства партии "Все - Латвии" Янис Иесалниекс назвал противников вакцинации "советскими колонистами", из-за которых латышские дети не могут учится и заниматься спортом.Совет по кризисному управлению Латвии в понедельник ввел жесткий локдаун с комендантским часом на четыре недели. Балтийская республика стала мировым лидером по заболеваемости COVID-19."Латышские дети теперь не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы. Действительно так несправедливо", - написал депутат в своем профиле в Тwitter.В Латвии с 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного. Для 40% населения республики он является родным. Латвия входила в состав СССР с 1940 по 1991 годы.
https://ria.ru/20211018/lokdaun-1755115324.html
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в мире, ссср, латвия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Латвийский депутат назвал противников вакцинации "советскими колонистами"
Депутат от партии "Все - Латвии" назвал противников вакцинации "советскими колонистами"