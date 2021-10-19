https://ria.ru/20211019/kovid-1755208783.html
Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова
Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова - РИА Новости, 19.10.2021
Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова
Эпидситуация в связи с коронавирусом не позволяет раскачиваться и долго принимать решения о новых мерах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:27
2021-10-19T14:27
2021-10-19T14:28
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Эпидситуация в связи с коронавирусом не позволяет раскачиваться и долго принимать решения о новых мерах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу обратить внимание на слишком долгий интервал между предложениями главных государственных санитарных врачей и принятием решений. Эпидемиологическая ситуация не при какой инфекции не позволяет раскачиваться и долго раздумывать принимать или не принимать, когда это решение из набора инструментов уже опробованных и эффективных, и когда это занимает 10 дней, две недели, это безусловно ведёт к ухудшению эпидситуации ", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e405df7250ed4f0b5c9085fe0cfd11bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
14:27 19.10.2021 (обновлено: 14:28 19.10.2021)
Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова
Попова: cитуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться и долго принимать решения