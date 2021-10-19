https://ria.ru/20211019/kovid-1755208783.html

Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова

Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова - РИА Новости, 19.10.2021

Ситуация с COVID-19 не позволяет раскачиваться, заявила Попова

Эпидситуация в связи с коронавирусом не позволяет раскачиваться и долго принимать решения о новых мерах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:27

2021-10-19T14:27

2021-10-19T14:28

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Эпидситуация в связи с коронавирусом не позволяет раскачиваться и долго принимать решения о новых мерах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу обратить внимание на слишком долгий интервал между предложениями главных государственных санитарных врачей и принятием решений. Эпидемиологическая ситуация не при какой инфекции не позволяет раскачиваться и долго раздумывать принимать или не принимать, когда это решение из набора инструментов уже опробованных и эффективных, и когда это занимает 10 дней, две недели, это безусловно ведёт к ухудшению эпидситуации ", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19