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Туризм
https://ria.ru/20211019/kosmicheskiyturizm-1755195723.html
Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма
Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма - РИА Новости, 19.10.2021
Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма
Полет "киноэкипажа" на МКС позволил разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, что может оказаться полезным... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:01
2021-10-19T16:57
туризм
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
новости - туризм
олег кононенко
туристы
юлия пересильд
космос
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полет "киноэкипажа" на МКС позволил разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, что может оказаться полезным для такого туризма, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко."Это заинтересует состоятельных людей, у которых нет возможности отвлечься от дел на длительный срок, а также может пригодиться в случае острой необходимости отправить на орбиту узких специалистов", — рассказал Кононенко.Он отметил, что за короткий срок, конечно же, невозможно подготовить профессионального космонавта, но теперь понятно, что есть шанс обучить новичка для короткого орбитального полета."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября. Там они провели 12 дней и вернулись 17 октября. Сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.
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международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, новости - туризм, олег кононенко, туристы, юлия пересильд, космос, туризм, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
16:01 19.10.2021 (обновлено: 16:57 19.10.2021)
 
Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма

Кононенко: Полет "киноэкипажа" на МКС может оказаться полезным для космического туризма

© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Pool
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полет "киноэкипажа" на МКС позволил разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, что может оказаться полезным для такого туризма, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко.
"Это заинтересует состоятельных людей, у которых нет возможности отвлечься от дел на длительный срок, а также может пригодиться в случае острой необходимости отправить на орбиту узких специалистов", — рассказал Кононенко.
Он отметил, что за короткий срок, конечно же, невозможно подготовить профессионального космонавта, но теперь понятно, что есть шанс обучить новичка для короткого орбитального полета.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября. Там они провели 12 дней и вернулись 17 октября. Сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 08:00Туризм
"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе
 
ТуризмМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовНовости - ТуризмОлег КононенкотуристыЮлия ПересильдКосмосТуризмКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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