https://ria.ru/20211019/kosmicheskiyturizm-1755195723.html

Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма

Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма - РИА Новости, 19.10.2021

Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма

Полет "киноэкипажа" на МКС позволил разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, что может оказаться полезным... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:01

2021-10-19T16:01

2021-10-19T16:57

туризм

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

новости - туризм

олег кононенко

туристы

юлия пересильд

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753124536_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_f7a1b9874a6a8f7fe6cb2b9ebb0f7226.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полет "киноэкипажа" на МКС позволил разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, что может оказаться полезным для такого туризма, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко."Это заинтересует состоятельных людей, у которых нет возможности отвлечься от дел на длительный срок, а также может пригодиться в случае острой необходимости отправить на орбиту узких специалистов", — рассказал Кононенко.Он отметил, что за короткий срок, конечно же, невозможно подготовить профессионального космонавта, но теперь понятно, что есть шанс обучить новичка для короткого орбитального полета."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября. Там они провели 12 дней и вернулись 17 октября. Сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.

https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, новости - туризм, олег кононенко, туристы, юлия пересильд, космос, туризм, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос